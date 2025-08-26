Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη

«Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας...»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη
Σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου η οικογένεια και οι φίλοι της θα βρεθούν στο Κοιμητήριο Χολαργού στις 12.30 προκειμένου να της πουν το τελευταίο «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η άτυχη 41χρονη που έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού, ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη με τον οποίο έζησαν έναν μεγάλο έρωτα. Εκείνος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Αλεξάνδρα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου.

Όσοι την γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα υπέροχο πλάσμα, που πάντα σκόρπιζε αγάπη και χαρά στους γύρω της ενώ δεν το έβαλε στιγμή κάτω παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού

«Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε. Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας. Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας. Αδερφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού. Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα. Στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών», αναφέρει σε ανάρτηση συγγενικό πρόσωπο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
