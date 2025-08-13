Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου: Η φωτιά έφτασε στο χωριό της στην Πρέβεζα

Οι στάχτες και οι μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει τον ελληνικό ουρανό. Οι φλόγες καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμα τους και ολόκληρες περιοχές της Ελλάδας μετρούν πληγές.

Οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι παλεύουν με αγωνία για να σώσουν τις περιουσίες τους και φυσικά να προστατεύσουν τις ζωές τους.

Από τις πιο σοβαρά πληγείσες περιοχές είναι η Αχαΐα, η Πρέβεζα, η Ζάκυνθος και η Χίος, όπου τα πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Η Μάγδα Τσέγκου, που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα της στην Πρέβεζα για τις καλοκαιρινές διακοπές της, μίλησε με συγκίνηση και αγωνία για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Μόνο “Καλημέρα” δεν μπορούμε να πούμε. Ξημέρωσε άλλη μια δύσκολη μέρα, όπως και η χθεσινή. Είχαμε σχεδιάσει να αποχαιρετήσουμε την εκπομπή με διαφορετικό τόνο σήμερα, αλλά τα γεγονότα μας πρόλαβαν. Μας έχουν κόψει την ανάσα…» δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος εξήγησε πως το χωριό της γλίτωσε από την καταστροφή χάρη στην κατεύθυνση του ανέμου, ενώ υπογράμμισε πως πολλά γειτονικά χωριά δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε νερό.

«Το χωριό μας χθες κινδύνευσε να καεί. Ήμασταν απλά τυχεροί. Ο άνεμος δεν πήγε προς τα εδώ. Οι κάτοικοι δοκιμάζονται. Θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο “ευχαριστώ” στους 5.000 πυροσβέστες που παλεύουν ασταμάτητα σε όλη τη χώρα».