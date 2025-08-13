Κατερίνα Γερονικολού: Οι σκαφάτες βόλτες στην Ιθάκη με πορτοκαλί μπικίνι

Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή Μαμά-δες για την Κατερίνα Γερονικολού

Τις διακοπές της στο Ιόνιο συνεχίζει η Κατερίνα Γερονικολού. Η Ιθάκη είναι ο καλοκαιρινός προορισμός που επέλεξε μετά τη Λευκάδα.

Η ηθοποιός ταξίδεψε πριν από μερικές μέρες στη Λευκάδα και μαζί με τις βαφτιστήρες της απόλαυσε παιχνίδια στη θάλασσα κάτω από τον καυτό ήλιο. Τώρα βρίσκεται στο νησί του Οδυσσέα, όπου κάνει βόλτες στις γύρω παραλίες με το σκάφος, φορώντας το πορτοκαλί μπικίνι της.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ίδια ποζάρει με αέρα μοντέλου, ενώ το μοναδικό beach look της ολοκληρώνουν το λεοπάρ κιμονό και το ψάθινο καπέλο με τα εντυπωσιακά σχέδια.

Οι πόζες της Κατερίνας Γερονικολού στο σκάφος

Η Κατερίνα Γερονικολού «οργώνει» τις θάλασσες, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ωστόσο, από τις διακοπές του ζευγαριού, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, αφού ο ηθοποιός ανέβασε ξαφνικά πυρετό, απαθανατίζοντας το θερμόμετρο που είχε χτυπήσει «κόκκινο».

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης