Κατερίνα Γερονικολού: Οι σκαφάτες βόλτες στην Ιθάκη με πορτοκαλί μπικίνι

Τις διακοπές της στο Ιόνιο συνεχίζει η Κατερίνα Γερονικολού. Η Ιθάκη είναι ο καλοκαιρινός προορισμός που επέλεξε μετά τη Λευκάδα.
Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα με τις βαφτιστήρες της
Η ηθοποιός ταξίδεψε πριν από μερικές μέρες στη Λευκάδα και μαζί με τις βαφτιστήρες της απόλαυσε παιχνίδια στη θάλασσα κάτω από τον καυτό ήλιο. Τώρα βρίσκεται στο νησί του Οδυσσέα, όπου κάνει βόλτες στις γύρω παραλίες με το σκάφος, φορώντας το πορτοκαλί μπικίνι της.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η ίδια ποζάρει με αέρα μοντέλου, ενώ το μοναδικό beach look της ολοκληρώνουν το λεοπάρ κιμονό και το ψάθινο καπέλο με τα εντυπωσιακά σχέδια.
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο
Η Κατερίνα Γερονικολού «οργώνει» τις θάλασσες, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ωστόσο, από τις διακοπές του ζευγαριού, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, αφού ο ηθοποιός ανέβασε ξαφνικά πυρετό, απαθανατίζοντας το θερμόμετρο που είχε χτυπήσει «κόκκινο».
