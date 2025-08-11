Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα με τις βαφτιστήρες της

Όσα είχε δηλώσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή Μαμά-δες για την Κατερίνα Γερονικολού

Η Κατερίνα Γερονικολού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα μαζί με τις δύο βαφτιστήρες της, στις οποίες έχει τεράστια αδυναμία.

Οι τρεις τους επισκέφτηκαν παραλία της Λευκάδα, όπου απόλαυσαν παιχνίδια στη θάλασσα και στην αμμουδιά. Η όμορφη ηθοποιός μοιράστηκε τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Photobombers: βαφτιστηράκια».

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η ίδια πόζαρε με το μαύρο μπικίνι της πιο ευδιάθετη και fit από ποτ!. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψαν» οι μικρούλες, οι οποίες φορούσαν ασορτί ροζ σωσίβια για να κάνουν τις βουτιές τους στα καταγάλανα νερά με ασφάλεια. Εντυπωσιακά ήταν και τα μαγιό που είχαν επιλέξει, το ένα ροζ πουά και το άλλο στις αποχρώσεις του λευκού διακοσμημένο με κοχύλια.

Η Κατερίνα Γερονικολού μας συστήνει τις βαφτιστήρες της

Η Κατερίνα Γερονικολού θα περάσει τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου με τα αγαπημένα της πρόσωπα κι ανάμεσα σε αυτά είναι κι ο αγαπημένος της της, Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός, που φέτος το καλοκαίρι πρωταγωνιστούσε στην παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» γιόρτασε τα γενέθλιά του στο θέατρο Άλσος, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του και τους συναδέλφους του.