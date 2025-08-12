Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται στο Ιόνιο αυτές τις μέρες για να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, σε μια ανάπαυλα από την παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, όπου συμμετέχει. Μάλιστα, ο ηθοποιός «οργώνει» τα νησιά με το σκάφος του, έχοντας παρέα τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού

Ωστόσο, ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθε να ανατρέψει την ηρεμία του. Μέσα από story στο Instagram, έδειξε το θερμόμετρο να... χτυπάει κόκκινο, αφού ο υψηλός πυρετός ήρθε να του ανατρέψει τα σχέδια!

Με πυρετό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Το πρωί της Τρίτης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε πως ξύπνησε με 39,5 πυρετό, σχολιάζοντας ωστόσο με χιούμορ πως «τόλμησα να πω ότι θα σαπίσω στις διακοπές αλλά δεν το εννοούσα κυριολεκτικά».

Ο ηθοποιός είχε σχεδιάσει να περάσει μέρες χαλάρωσης ανάμεσα σε καταγάλανες θάλασσες, βουτιές και βόλτες με το σκάφος, όμως η ασθένεια του ανέτρεψε τα σχέδια.

Παρά την ατυχία του Γιάννη Τσιμιτσέλη, η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, συνεχίζει απτόητη τις διακοπές της στη Λευκάδα. Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια, δεν έχει δημοσιεύσει κοινές φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες.

Αυτό δεν είναι το πρώτο απρόοπτο που αντιμετωπίζουν στις διακοπές τους, καθώς και πέρυσι το πρόγραμμά τους είχε επηρεαστεί από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού. Ευχόμαστε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ταχεία ανάρρωση.