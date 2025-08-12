Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο

Ήθελε να «σαπίσει», αλλά το παράκανε!

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 11:10 Μεγάλη φωτιά στη Ζακύνθο: Κοντά σε χωριό οι φλόγες - Συνεχείς εκκενώσεις
12.08.25 , 11:02 Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν
12.08.25 , 10:54 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο
12.08.25 , 10:30 Οι αυξήσεις σε συντάξεις - μισθούς στρατιωτικών και απόστρατων
12.08.25 , 10:21 Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους
12.08.25 , 10:17 Σαντορίνη: Έλεχοι ΑΑΔΕ σε ημερόπλοια- Παρίσταναν τους τουρίστες οι ελεγκτές
12.08.25 , 10:16 Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
12.08.25 , 09:45 Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»
12.08.25 , 09:21 Παπαγεωργίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Καραβασάνη
12.08.25 , 09:16 Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του
12.08.25 , 09:12 Καιρός: Boριάδες μέχρι και 7 μποφόρ σε Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, νότια Εύβοια
12.08.25 , 09:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη
12.08.25 , 09:03 Το τέλος της Κλεοπάτρας: Δολοφονία ή αυτοκτονία;
12.08.25 , 09:02 «Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό
12.08.25 , 08:49 Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει στην αγκαλιά του κούκλου αδερφού της, Γιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα insta stories του Γιάννη Τσιμιτσέλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται στο Ιόνιο αυτές τις μέρες για να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, σε μια ανάπαυλα από την παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, όπου συμμετέχει. Μάλιστα, ο ηθοποιός «οργώνει» τα νησιά με το σκάφος του, έχοντας παρέα τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το πάρτι- έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά του

Ωστόσο, ένα αναπάντεχο περιστατικό ήρθε να ανατρέψει την ηρεμία του. Μέσα από story στο Instagram, έδειξε το θερμόμετρο να... χτυπάει κόκκινο, αφού ο υψηλός πυρετός ήρθε να του ανατρέψει τα σχέδια!

Με πυρετό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Το πρωί της Τρίτης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε πως ξύπνησε με 39,5 πυρετό, σχολιάζοντας ωστόσο με χιούμορ πως «τόλμησα να πω ότι θα σαπίσω στις διακοπές αλλά δεν το εννοούσα κυριολεκτικά».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο

Ο ηθοποιός είχε σχεδιάσει να περάσει μέρες χαλάρωσης ανάμεσα σε καταγάλανες θάλασσες, βουτιές και βόλτες με το σκάφος, όμως η ασθένεια του ανέτρεψε τα σχέδια.

Τσιμιτσέλης: «Το παιδί βλέπει την Κατερίνα, βλέπει αντίστοιχα τον Λευτέρη»

Παρά την ατυχία του Γιάννη Τσιμιτσέλη, η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, συνεχίζει απτόητη τις διακοπές της στη Λευκάδα. Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια, δεν έχει δημοσιεύσει κοινές φωτογραφίες τις τελευταίες ημέρες.

Αυτό δεν είναι το πρώτο απρόοπτο που αντιμετωπίζουν στις διακοπές τους, καθώς και πέρυσι το πρόγραμμά τους είχε επηρεαστεί από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του ηθοποιού. Ευχόμαστε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη ταχεία ανάρρωση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
 |
«ΜΑΛΙΣΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΖΑΜΠΕΤΑ»
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top