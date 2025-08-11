Σαμπρίνα: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια μετά από εμφάνισή της

Ένα σίδερο καρφώθηκε στο χέρι της

Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μεταφέρθηκε η Σαμπρίνα, μετά από ατύχημα που είχε σε βραδινή της εμφάνιση, όταν ένα σίδερο καρφώθηκε στο χέρι της.

Η τραγουδίστρια έκανε μια δημοσίευση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, αναρτώντας φωτογραφίες της από το κρεβάτι του νοσοκομείου και έτσι γνωστοποίησε το ατύχημά της στους φίλους και τους θαυμαστές της.

Όπως έγραψε η Σαμπρίνα στην ανάρτησή της στο Facebook: «Με την πούλια, τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φτηνά τη γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου.. με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας».

Η ανάρτησή της:

ΣΑΜΠΡΙΝΑ
