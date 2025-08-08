Μετά τη Σρι Λάνκα, ο Καναδάς: Ακόμα ένα ταξίδι για την Ευγενία Σαμαρά

«Ταξιδιάρα ψυχή» η Ευγενία Σαμαρά, αφού μετά τη Σρι Λάνκα ταξίδεψε στον Καναδά. Για ακόμα μια φορά η ηθοποιός πήρε τη βαλιτσούλα της με προορισμό το Βανκούβερ.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram. Δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ομορφιά της φύσης.

Δάση, βουνά, γαλήνιες λίμνες, αλλα και βόλτες στην πόλη έχουν την τιμητική τους!



Λάτρης των ταξιδιών η όμορφη ηθοποιός

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Ευγενία Σαμαρά έχει εκφράσει τη βαθιά της ανάγκη για ταξίδια, θεωρώντας τα όχι μόνο μέσο απόδρασης, αλλά κυρίως τρόπο επανασύνδεσης με τον εαυτό της και με τα πρόσωπα που αγαπά.

Με αυτό τον τρόπο χαλαρώνει και «φορτίζει τις μπαταρίες της» για μια απαιτητική χρονιά που έρχεται τόσο στο κομμάτι της υποκριτικής, όσο και σε αυτό της παρουσίασης.



Ποιος είναι ο συνταξιδιώτης της;

Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε με ποιον ταξίδεψε αυτή τη φορά. Οι φήμες, ωστόσο, δεν άργησαν να φουντώσουν, με τους διαδικτυακούς της φίλους να υποθέτουν πως δίπλα της βρίσκεται ο σύντροφός της, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος-Ορφέας Αυγουστίδης-Ευγενία Σαμαρά/ NDP

Το ζευγάρι διατηρεί μια πολύ διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, αποφεύγοντας τις κοινές εμφανίσεις και τα φώτα της προβολής, προκειμένου να προστατεύσει τη σχέση του.

Το καλοκαίρι της Ευγενίας Σαμαρά είναι γεμάτο ταξίδια, νέες εικόνες και εμπειρίες τις οποίες μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.