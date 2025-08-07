Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Μαζί σε ταβερνάκι στην Ελαφόνησο

Νησιώτικες στιγμές χαλάρωσης

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ηρεμία που προσφέρουν τα καλοκαιρινά βράδια απολαμβάνουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου.

Αυτές τις ημέρες το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στην Ελαφόνησο και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό σε παραδοσιακό ταβερνάκι τρώγοντας παραδοσιακά εδέσματα.

Στην Ελαφόνησο το ερωτευμένο ζευγάρι

Στην Ελαφόνησο το ερωτευμένο ζευγάρι

Η σύντροφος του παρουσιαστή κάθεται δίπλα του και ετοιμάζεται να του δώσει ένα φιλί, δείχνοντας πως η σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Το καλοκαιρινό outfit της Νάνσυς Αντωνίου

Για τη συγκεκριμένη περίσταση η Νάνσυ πόνταρε σε ένα μαύρο καφτάνι με χρυσές λεπτομέρειες που συνδύασε με χρυσά σκουλαρίκια.

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Μαζί σε ταβερνάκι στην Ελαφόνησο

Οι ολιγοήμερες διακοπές στη Μύκονο

Πριν από λίγες ημέρες Γρηγόρης και Νάνσυ έκαναν μια μικρή στάση το Νησί των Ανέμων.

Ευδιάθετοι στη Μύκονο Γρηγόρης και Νάνσυ

Ευδιάθετοι στη Μύκονο Γρηγόρης και Νάνσυ

Περπάτησαν στα Ματογιάννια και όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες ο παρουσιαστής επέλεξε για την περίσταση ένα απλό καλοκαιρινό outfit, ενώ η Νάνσυ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα chic crochet μαύρο μάξι φόρεμα, που συνδύασε με κομψή ζώνη και ασορτί πλατφόρμες.

Ερωτευμένα ζευγάρια χέρι - χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Το summer look στα Ματογιάννια

Το summer look στα Ματογιάννια

Χαλάρωση πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Μπορεί οι υποχρεώσεις να τους περιμένουν από Σεπτέμβρη, όμως προς το παρόν, το καλοκαίρι τούς ανήκει και είναι γεμάτο στιγμές ηρεμίας, γέλιου και αγάπης.

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Μαζί σε ταβερνάκι στην Ελαφόνησο

