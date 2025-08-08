«Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε;»: Η Μαλέσκου «καρφώνει τη Σκορδά

Το σκηνικό της πρωινής ζώνης που αλλάζει από Σεπτέμβριο σχολίασε το πάνελ της εκπομπής «Καλοκαιρινό Ραντεβού» το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το πρώην ζευγάρι Λιάγκας - Σκορδά, που τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα ξεκινούν την ίδια ώρα τις εκπομπές τους. Πάνω εκεί η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για τη Φάιη Σκορδά και τα νούμερα τηλεθέασής της στον ΣΚΑΪ, όταν παρουσίαζε το «Fay’s Time».

Με αφορμή το σχόλιο του συνεργάτη της Κωνσταντίνου Αρτσίτα ότι το «Fay’s Time» δεν είχε τόσο άσχημη πορεία, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε: «Ε δεν πήγε και καλά. Ήταν τώρα νούμερα αυτά που έκανε σε σχέση με αυτά που περίμεναν; Όχι… και για τα δεδομένα του ΣΚΑΪ».

Το «καρφί» της Ιωάννας Μαλέσκου στη Φαίη Σκορδά

«Για τα δεδομένα του ΣΚΑΪ ήταν οκ απλώς ήταν δύο χρονιές που συνεχώς άλλαζε ώρα και ζώνη, επομένως υπήρχαν δυσκολίες. Προερχόταν κι από μία ήδη δύσκολη χρονιά από τον ΑΝΤ1, ήταν τρεις δύσκολες σεζόν για τη Φαίη και πέρσι όχι μόνο επιβίωσε και κατάφερε να πάρει μια μεγάλη μεταγραφή αλλά βγήκε και πρώτη», επισήμανε από την πλευρά του ο συμπαρουσιαστής της, Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Επένδυσαν πάρα πολύ και το «μπουμπούνισαν» πάρα πολύ, δεν εννοώ όχι μόνο στα λόγια αλλά απ’ ό,τι γνωρίζουμε και οικονομικά. Η επιλογή των συνεργατών και όλο αυτό που έκανε έδινε πολύ μεγάλο boost αλλά στα νούμερα δεν αποτυπώθηκε», εξήγησε αμέσως μετά η παρουσιάστρια του Open.

«Δεν μπορείς να περιμένεις -όσο κι αν επενδύσεις- σε ένα κανάλι του 5% να κάνεις 20%. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν μπορεί την πρώτη χρονιά να τη βάζεις 10 η ώρα, μετά 12. Οι εκπομπές θέλουν χρόνο για να χτιστούν κι εδώ χρόνος δεν δόθηκε», υπογράμμισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.