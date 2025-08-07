Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»

Η Σοφία Παθέκα παραχώρησε νέα συνέντευξη και μίλησε για όλα. «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ασχολούμαι με τη γυμναστική. Έχω δοκιμάσει όλα τα αθλήματα, πέρασα στη Γυμναστική Ακαδημία, τελείωσα, έκανα το μεταπτυχιακό μου και δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα από τη ζωή μου χωρίς να γυμνάζομαι ή να γυμνάζω», είπε αρχικά η Σοφία Παθέκα μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού».

«Ακόμα κι όταν έγινε το ατύχημα με το πόδι μου, το οποίο με καθήλωσε, εκεί πήρα off μία εβδομάδα, μέχρι να συνέλθω ψυχολογικά και ξεκίνησα να δουλεύω με πατερίτσες», πρόσθεσε η γνωστή γυμνάστρια.

«Καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει κι ο κόσμος είναι αυτός που θα επιλέξει με βάση την κρίση του ποιανού τις συμβουλές πρέπει να ακολουθήσει. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ποσοστό κόσμου που είναι της τελευταίας στιγμής, η γυμναστική όμως δεν κάνει θαύματα. Χρειάζεται συνέπεια και σταθερότητα», τόνισε η Σοφία Παθέκα.

«Νομίζω ότι υπάρχει χώρος για τη γυμναστική στην τηλεόραση, να δώσει κίνητρο στους τηλεθεατές να τους οδηγήσει σε κάποιο γυμναστήριο, κάτι να κάνει. Πάντα είναι ένα ωραίο θέμα η άσκηση, έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πήγαινα όμως σε κάποιο αγωνιστικό ριάλιτι επιβίωσης. Δεν μπορώ να μην έχω το μπάνιο μου, την υγιεινή μου, δεν μπορώ να είμαστε όλοι μαζί, δεν μπορώ τα ζουζούνια», είπε κλείνοντας η Σοφία Παθέκα.