Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει μέσα σε ταξί με άκρως καλοκαιρινή διάθεση

Ένα διαφορετικό βίντεο ανήρτησε η Κατερίνα Λιόλιου στο προφίλ της στο TikTok. Αυτή τη φορά, η γνωστή τραγουδίστρια δεν έκανε κάποια καλοκαιρινή ανάρτηση αλλά πόσταρε βίντεο που ή ίδια βρίσκεται στο πίσω κάθισμα οχήματος και τραγουδάει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Ταξί».
Κατερίνα Λιόλιου: Με λεοπάρ μπικίνι και μπαντάνα στα μαλλιά στην Αλόννησο
Φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, η τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικούς στίχους του τραγουδιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.
«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
@katerinalioliou Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί… #dna #lioliou #taxi ♬ πρωτότυπος ήχος - katerinaliolioufunclub
Αυτή την περίοδο η Κατερίνα Λιόλιου βρίσκεται σε περιοδεία ανά την Ελλάδα. Προ ημερών πάντως πήραμε μία γεύση από τις σύντομες διακοπές της με τις φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram.
