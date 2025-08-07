Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει μέσα σε ταξί με άκρως καλοκαιρινή διάθεση

Το Insta Story της Κατερίνας Λιόλιου από τις διακοπές της στην Αλόννησο

Ένα διαφορετικό βίντεο ανήρτησε η Κατερίνα Λιόλιου στο προφίλ της στο TikTok. Αυτή τη φορά, η γνωστή τραγουδίστρια δεν έκανε κάποια καλοκαιρινή ανάρτηση αλλά πόσταρε βίντεο που ή ίδια βρίσκεται στο πίσω κάθισμα οχήματος και τραγουδάει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Ταξί».

Φορώντας γυαλιά ηλίου και μια μαύρη μπλούζα με βαθύ ντεκολτέ, η τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικούς στίχους του τραγουδιού της «Ταξί» που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες.

«Τρέχει η ζωή μου σαν ταξί», έγραψε η Κατερίνα Λιόλιου στη λεζάντα που συνόδευε το σύντομο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Αυτή την περίοδο η Κατερίνα Λιόλιου βρίσκεται σε περιοδεία ανά την Ελλάδα. Προ ημερών πάντως πήραμε μία γεύση από τις σύντομες διακοπές της με τις φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram.