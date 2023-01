Γνωστή ηθοποιός έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 45 της

Δείτε φωτογραφίες της Annie Wersching

Πέθανε, σε ηλικία 45 ετών, η ηθοποιός Annie Wersching, γνωστή από τον ρόλο της πράκτορος του FBI «Renee Walker» στη σειρά 24 και πολλά ακόμα σίριαλ της αμερικανικής τηλεόρασης.

Η Wersching απεβίωσε το πρωί της Κυριακής στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με τον καρκίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της στο Associated Press.

Η Annie Wersching σε πάρτι του δικτύου FOX το 2010 /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Ο Neil Druckmann, ο οποίος δημιούργησε το The Last of Us, στο οποίο η ηθοποιός έδωσε τη φωνή της, έγραψε στο Twitter: «Μόλις χάσαμε έναν όμορφο καλλιτέχνη και άνθρωπο. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη. Οι σκέψεις είναι με τους αγαπημένους της».

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.



There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV