Αργυρός: Απατεώνας στο Tinder τον παρίστανε εξαπατώντας γυναίκες

Τα σχόλια που έκαναν οι συντελεστές της εκπομπής «Το πρωινό»

Μια υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος γυναικών κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Πίσω από την απάτη κρυβόταν ένας άνδρας από την Αυστραλία, ο οποίος δημιούργησε ένα ψεύτικο προφίλ στο Tinder και χρησιμοποιούσε φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, δίχως την άδειά του.

Απώτερος σκοπός του ήταν να αποσπά γυμνές φωτογραφίες αλλά και βίντεο από κοπέλες. Μία νεαρή κοπέλα, ονόματι, Torrie Marshall ταίριαξε με έναν άντρα που ονομάζεται Στέλιος στην εφαρμογή γνωριμιών όταν μετακόμισε από το Mackay, στο Queensland, δυτικά του Σίδνεϊ, το 2019.

At 23, Torrie Marshall thought she had met the love of her life in Stelios – only for a single text sent from Macca’s to turn her world upside down.



https://t.co/OpVSPNzDFL