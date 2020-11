Ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε για τη Δεβετζή, την Κορομηλά, το J2US και το Mega

Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της τηλεόρασης τους τελευταίους μήνες, τόσο για την παρουσίαση του J2US όσο και για τις τηλεοπτικές παραγωγές που υπογράφει.

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε στη «Φωλιά των Κου Κου» κι απάντησε για όλους και για όλα.

Το «Just the 2 of us» επιστρέφει αυτό το Σάββατο με ακόμα πιο αυστηρά μέτρα κατά του κορωνοϊού, μετά τα εννέα κρούσματα. «Δεν πρόκειται να σταματήσω να παίρνω μέτρα αλλά και να λέω ό,τι συμβαίνει. Μπορεί να έχω αποστειρώσει το περιεχόμενο παρόλα αυτά μια χαρά θα διασκεδάσουμε. Είναι μια πολύ ακριβή παραγωγή που απασχολεί αρκετές οικογένειες άρα πρέπει να κρατήσω ισορροπίες», είπε, συμπληρώνοντας: «Δε θα επιτρέψω την είσοδο σε κανέναν αν δεν έχει αρνητικό τεστ».

Πολλά έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες για τη συμμετοχή της Πηγής Δεβετζή, που ήταν το πρώτο κρούσμα του σόου. Τελικά τι ισχύει; Όπως είπε, η αθλήτρια θέλησε να πει ένα συγκεκριμένο τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, όμως η επιλογή είχε ήδη γίνει και έτσι αυτό το Σάββατο θα δούμε τον Τρύφωνα Σαμαρά με την Έφη Σαρρή, με την Πηγή να παίρνει τη σκυτάλη τις επόμενες εβδομάδες.

Ο παρουσιαστής μίλησε και για τα όσα ακούγονται ότι φεύγει από το Οpen για το Mega. «Το θέμα δεν είναι αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Το ότι έχω κάνει συζήτηση με το Mega για τις παραγωγές και γενικά πολλές ιδέες το ξέρετε, άλλωστε συνεργάζομαι και με τα δύο κανάλια. Αυτή τη στιγμή μαγειρεύονται πάρα πολλά πράγματα στα κανάλια. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Open και είναι πάρα πολύ άκομψο να μιλάω για ένα άλλο κανάλι», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία του με το γνωστό τηλεοπτικό στέλεχο, Πέτρο Μπούτο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη συνάντησή του με τη Ρούλα Κορομηλά. Θα υπάρξει στο μέλλον συνεργασία; «Η Ρούλα είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να επιστρέψει στην τηλεόραση. Πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Brainstorming έχουμε κάνει με τη Ρούλα. Δεν έχει κάνει παιχνίδι, μεσημεριανή ζώνη, κοινωνική εκπομπή που θα μπορούσε να τα απογειώσει. Μου είπε ότι αν βρούμε μια καλή ιδέα θα το συζητήσουμε. Τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου αν βρούμε το concept εγώ είμαι έτοιμος», απάντησε.

Κλείνοντας εξέφρασε το πόσο πολύ θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Αγγελόπουλου, τον οποίο θα «έβλεπε» για παρουσιαστή του «Survivor».

