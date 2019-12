Μελέτη: Η φωτoγραφία από τότε που ήταν 27 ετών και ο απολογισμός!

Ο καλύτερος απολογισμός που μπορεί να κάνει κάποιος είναι κοιτώντας μια παλιά φωτογραφία του κ απο μέσα του να ξεκινήσει σκέψεις αρχίζοντας κάπως έτσι : « που να ξέρες τότε ότι τόσα χρόνια μετά θα...» κάπως έτσι θα δεις ποια είσαι μέσα από το ποια ήσουν. Τι ήθελες, τι κατέκτησες απ όσα ήθελες, τι φοβάσαι ακόμα κ ποιους φόβους νίκησες, ποσό διεκδίκησες κ ποσό υποχώρησες... κ θα δεις πως τελικά ο άνθρωπος στη βάση του δεν αλλάζει. Απλά εξελίσσεται κ ωριμάζει κ μαζί με αυτόν ωριμάζουν κ όσα φέρει μέσα του. Αυτό σου δίνει την αίσθηση της αλλαγής. Αλλά ο,τι βαθύ έχεις μέσα σου να ξέρεις δεν εξαφανίζεται ποτέ τελείως. Απλά σιγά σιγά Γνωρίζεστε με αυτό κ του επιτρέπεις Να εμφανίζεται ή όχι, μπροστά σου, πέρα από μέσα σου. Εδώ είμαι 27 ετών, στη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Λυκαβηττό, στη πρώτη πρώτη δημόσια εμφάνιση που έκανα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση ότι θα κάνω «πρωινό καφέ». Με δικά μου ρούχα κ όχι από στυλιστα, με δικα μου μαλλιά κ make up, όχι από επαγγελματία. 27 χρόνων φίλε μου... και σήμερα είμαι 41! κ που να δεις πως θα νιώσεις αν έχεις μπροστά σου φωτογραφία που είσαι ακόμα παιδάκι... δοκίμασε το... #tb #tbt❤️ #memories #past #blastfromthepast

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram) on Dec 11, 2019 at 11:33pm PST