Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο για τη Δούκισσα Νομικού

...𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙇𝙤𝙫𝙚 ❤️ Καλό ΣΚ σε όλους! #happyface

A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_) on Nov 29, 2019 at 9:21am PST