Προποφόλη: Τι είναι, πότε χρησιμοποιείται και ποιες είναι οι παρενέργειες

Πώς χορηγείται και ποια είναι η δράση της στον ανθρώπινο οργανισμό

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
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Νέα δεδομένα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα οποία αφορούν υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στον οργανισμό του

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται ως αναισθητικό για την πρόκληση μέθης. Έτσι δημιουργούνται νέα δεδομένα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση στον γνωστό καλλιτέχνη.

Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

Η προποφόλη είναι ένα ταχείας δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο, το οποίο προκαλεί και διατηρεί την αναισθησία του ασθενούς / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η προποφόλη είναι ένα ταχείας δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο, το οποίο προκαλεί και διατηρεί την αναισθησία του ασθενούς / Φωτογραφία: Unsplash.com

Προποφόλη: Τι είναι και πότε χρησιμοποιείται

Σύμφωνα με τον FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), η προποφόλη (propofol) είναι ένα ταχείας δράσης ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των γενικών αναισθητικών.

Η προποφόλη χρησιμοποιείται με σκοπό να προκαλεί και να διατηρεί την αναισθησία, ενώ σε συγκεκριμένα ιατρικά περιστατικά χρησιμοποιείται ως μέσο πρόκλησης καταστολής του ασθενούς.

Το φάρμακο αυτό χορηγείται ενδοφλέβια, ενώ η δόση προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και την ανταπόκριση του ασθενούς.

Η προποφόλη χρησιμοποιείται κυρίως:

  • για την έναρξη και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων
  • για καταστολή ενηλίκων κατά τη διάρκεια ιατρικών ή χειρουργικών διαδικασιών, όπου ο ασθενής χρειάζεται να είναι πολύ χαλαρός ή να κοιμάται
  • σε ενήλικες που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλο επίπεδο καταστολής.

Η προποφόλη απαιτείται να χορηγείται μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρικό περιβάλλον και από εξειδικευμένο επαγγελματία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η προποφόλη απαιτείται να χορηγείται μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρικό περιβάλλον και από εξειδικευμένο επαγγελματία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Προποφόλη: Πώς δρα στον οργανισμό - Ποιες είναι οι παρενέργειες

Η προποφόλη επηρεάζει τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, μειώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα τη δραστηριότητα συγκεκριμένων νευρωνικών κυκλωμάτων, προκαλώντας υπνηλία, απώλεια συνείδησης και γενική αναισθησία.

Ο βασικός μηχανισμός της συνδέεται με την ενίσχυση της ανασταλτικής δράσης του νευροδιαβιβαστή GABA μέσω των υποδοχέων GABA-A στον εγκέφαλο. Η δράση της προποφόλης είναι σχετικά άμεση, ενώ υποχωρεί σχετικά γρήγορα όταν διακοπεί η χορήγηση.

Η προποφόλη σε επαρκείς δόσεις μπορεί να προκαλέσει πλήρη απώλεια συνείδησης. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση της αναπνοής, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής λειτουργίας του ασθενούς.

Όσον αφορά στις παρενέργειες του συγκεκριμένου φαρμάκου:

  • μία σχετικά συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι πόνος, κάψιμο ή τσούξιμο στο σημείο της ένεσης
  • Μπορούν επίσης να εμφανιστούν ναυτία, έμετος, ζάλη και προσωρινή υπνηλία
  • Η προποφόλη καταστέλλει το κεντρικό νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα, οπότε μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης, βραδυκαρδία και καταστολή της αναπνοής (κυρίως όταν χορηγείται γρήγορα ή σε υψηλές δόσεις)
  • Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, σπασμοί ή άλλα σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα
  • Σε παρατεταμένη χορήγηση, ιδιαίτερα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη ΜΕΘ, υπάρχει ένας σπάνιος αλλά σοβαρός κίνδυνος που ονομάζεται σύνδρομο έγχυσης προποφόλης (propofol infusion syndrome). Για τον λόγο αυτό, η χορήγηση γίνεται με αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Η χρήση της προποφόλης στη σύγχρονη αναισθησιολογία, είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της γρήγορης έναρξης και της σχετικά άμεσης αποδρομής της δράσης της. Παρόλα αυτά, απαιτείται να χορηγείται μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρικό περιβάλλον και από εξειδικευμένο επαγγελματία.

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