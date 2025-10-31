Butt Breathing Έρευνα: Δεν είναι αστείο, αναμένεται να βοηθήσει ασθενείς

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα πρόσφατων κλινικών δοκιμών

Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η ευεργετική διαφραγματική αναπνοή / Βίντεο: ΑΝΤ1
Το 2024 μία ομάδα Ιαπώνων ερευνητών πήρε το βραβείο "Ig Nobel" -ένα "σατιρικό" επιστημονικό βραβείο- για μία καινοτόμο μέθοδο παροχής οξυγόνου από άλλη -σχεδόν αστεία- δίοδο.

Αυξητική γλουτών: Είναι μία επέμβαση που πάει «πακέτο» με τη δυσοσμία;

Παρόλο που η αποκάλυψη προκάλεσε αρκετά χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για ανθρώπους με πνευμονολογικά προβλήματα.

Οι πρόσφατες κλινικές δοκιμές είναι ενθαρρυντικές. Αν δουλέψει η τεχνική, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να σώσουν ανθρώπους με μπλοκαρισμένους αεραγωγούς, μετά από τραυματισμό ή φλεγμονή, ή με περιορισμένη αναπνευστική δυνατότητα λόγω κάποιας μεταδοτικής ασθένειας.

Η έρευνα του ​​καθηγητή Τακανόρι και της ομάδας του απέδειξε ότι τα θηλαστικά έχουν τη δυνατότητα να εισπνέουν και να εκπνέουν από τον... πισινό.

Το "Butt breathing" πρωτοπαρουσιάστηκε το 2021, όταν η επιστημονική ομάδα δοκίμασε την τεχνολογία σε χοίρους που δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν μέσω των πνευμόνων τους. Τα επίπεδα οξυγόνου στα αιμοφόρα αγγεία των ζώων αυξήθηκαν ραγδαία, έπειτα την έγχυση ενός διαλύματος πλούσιου σε οξυγόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αναπνευστική δυσφορία και δυσχέρεια των ζώων βελτιώθηκε υπό ορισμένες συνθήκες.

 

Πρόσφατα, η καινοτόμος αυτή μέθοδος δοκιμάστηκε και σε ανθρώπους, μέσω μίας έρευνας που διεξήχθη από Αμερικανούς και Ιάπωνες επιστήμονες σε 27 υγιείς άνδρες εθελοντές, ηλικίας 20 έως 45 χρόνων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε μέσω του πρωκτού μία δόση μη-οξυγονωμένης περφθοροδεκαλίνης για περίπου μία ώρα.

Σιωπηλή πνευμονία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσετε

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εθελοντές παρουσίασαν ήπιας μορφής γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακούς πόνους, αλλά δεν εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες.

Οι επικεφαλής της έρευνας δήλωσαν ότι μέσω αυτού του πειράματος ανακάλυψαν ότι η χορήγηση περφθοροδεκαλίνης με αυτή τη μέθοδο στον άνθρωπο ήταν «ασφαλής και απόλυτα ανεκτή» από τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη ανοίγει τις πόρτες για περαιτέρω έρευνες, με σκοπό να βοηθήσει ασθενείς με αναπνευστική δυσφορία, ακόμα και να σώσει ζωές.

