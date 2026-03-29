Μητσοτάκης: Διατηρούμε εφεδρείες αν επιδεινωθεί η κατάσταση

Τι είπε για Fuel Pass, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη δίκη για τα Τέμπη

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Ο Μητσοτάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί / Bίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των πολιτών λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη 3 στα 4 νοικοκυριά.
  • Η κυβέρνηση προγραμματίζει αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου στα 920 ευρώ, με στόχο τη μείωση της φτώχειας.
  • Ανακοινώθηκε η αναπροσαρμογή του επιδόματος ανεργίας στα 564,98 ευρώ και η ενίσχυση του προγράμματος οδικής ασφάλειας.
  • Η κυβέρνηση προχωρά σε στρατηγικές για την αμυντική θωράκιση της χώρας, περιλαμβάνοντας εκσυγχρονισμό φρεγατών και υποδομές για F-35.
  • Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με επιστροφή αρχαιοτήτων στην Ελλάδα.

Στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση για την στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών τα οποία δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε αρχικά ότι οι επιπτώσεις από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων, και τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή «έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση».

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των πολιτών για την αγορά καυσίμων σημειώνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός.

«Ειδικά για τους αγρότες μας, η επιδότηση στις τιμές των λιπασμάτων θα ισχύει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου» επισήμανε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ήδη ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα, όσο και σε δεκάδες προϊόντα του σούπερ μάρκετ που ισχύουν ως το τέλος Ιουνίου και πρόσθεσε:

«Προχωράμε, τώρα, σε μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (diesel και βενζίνης), των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τα μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί και, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η στήριξη θα καλύπτει 3 στα 4 νοικοκυριά, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τις οικογένειες με παιδιά».

Παράλληλα τόνισε ότι το ύψος του προγράμματος φτάνει περίπου τα 300 εκατ. ευρώ και επειδή -όπως είπε- κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.

«Το μήνυμά μας, συνεπώς, είναι ένα: η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, η σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος και αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου -η 6η κατά σειρά από το 2021- για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή τους δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με τον βασικό μισθό. Και πλέον, η αύξηση αυτή αφορά και τους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό, οι οποίοι, χάρη στη δική μας πρωτοβουλία, ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτατο μισθού του ιδιωτικού τομέα. Η πρόταση της κυβέρνησης -με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου- είναι να ανέβει από τα 880 σε 920 ευρώ. Αν δούμε τη συνολική εικόνα, από το 2019 όπου ο κατώτατος μισθός που παραλάβαμε ήταν 650 ευρώ, έχουν προστεθεί συνολικά τουλάχιστον 4 επιπλέον βασικοί μισθοί στην τσέπη των μισθωτών ή +3.780 ευρώ ετησίως. Σε αυτό προστίθενται και οι μειώσεις φόρων, που ειδικά για τους νέους έως 25 ετών φτάνουν μέχρι και τον μηδενισμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων» τόνισε.

Τι είπε για το επίδομα ανεργίας 

«Αναπροσαρμόζεται, επίσης, το επίδομα ανεργίας στα 564,98 ευρώ τον μήνα, όπως και μια σειρά από βοηθήματα και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με την νέα αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 12η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να συγκλίνουμε με τους μέσους μισθούς στην ΕΕ. Έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα. Η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιούνιο του 2019 ανέρχεται σε 41.5%, που σημαίνει 270 ευρώ τον μήνα ή 3.780 ευρώ το έτος (με 14 καταβολές). Ο στόχος μας για τα 959 ευρώ κατώτατο μισθό έως το 2027 είναι πλέον παραπάνω από εφικτός. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα τέλη του 2025 πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2027, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει ή να υπερβεί τα 1.500 ευρώ»

Δίκη για τα Τέμπη

O κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην δίκη των Τεμπών «που ήδη ξεκίνησε στη Λάρισα, υπηρετώντας το αυτονόητο χρέος όλων απέναντι στην αλήθεια και τη μνήμη των θυμάτων: να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα».

Ευχήθηκε η χώρα μας να μην ξαναζήσει ποτέ ένα τέτοιο δράμα και είπε ότι επιμένει στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί «αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας». Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αστοχίες και ότι «πράγματι, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα» και σημείωσε:

«Σε εγκαταστάσεις, μάλιστα, οι οποίες κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν τη μεγάλη δίκη και είναι από τις πιο λειτουργικές και σύγχρονες της Ευρώπης. Πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά. Χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη. Ούτε, όμως, και υποκριτικά επιχειρήματα σε όποιους -για τους δικούς τους λόγους- επιδιώκουν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κάτι, άλλωστε, το οποίο αμέσως κατήγγειλαν και οι ίδιες οι ενώσεις των δικαστών. Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Με κοινό στόχο να αναδειχθεί η αλήθεια. Και η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που οφείλονται στην κοινωνία και, πρωτίστως, στις οικογένειες των θυμάτων».

Νομοσχέδιο για συγκοινωνιακό σύστημα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών, στο οποίο -όπως είπε- ενσωματώθηκαν και προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το οποίο επιδιώκει να θέσει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς του συγκοινωνιακού συστήματος, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ανέφερε ενδεικτικά την ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών από την ΟΣΥ ΑΕ, τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και αυστηρότερα πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή. Σε ό,τι αφορά τα ταξί -συνέχισε- επιλύονται χρόνια προβλήματα του κλάδου χωρίς να αλλάζει το ισχύον καθεστώς αδειών, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του αυξημένου πλέον μεταφορικού έργου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ικανοποίηση του απο την απόδοση καρπών της στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια.

«Μιας και είμαι στο πεδίο των μεταφορών, με χαρά διαπιστώνουμε ότι η στρατηγική μας για την Οδική Ασφάλεια έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων, 148 λιγότεροι σε σχέση 2024. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μας από το 1963. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παρεμβάσεων, όπως οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι, τα αλκοτέστ από την Ελληνική Αστυνομία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών, μαζί με τη δημιουργία νέων ασφαλέστερων δρόμων, όπως για παράδειγμα ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος. Ταυτόχρονα, προχωρούν σημαντικά έργα: σύντομα παραδίδεται ο Ε65, ενώ στον ΒΟΑΚ υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός. Η οδική ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων, σε ευθυγράμμιση και με τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση κατά 50% έως το 2030» ανέφερε.

Αμυντική θωράκιση

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την ανάρτησή του αναφερόμενος στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που έλαβε, όπως είπε, σημαντικές αποφάσεις για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Καταρχάς -σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης- προχωρά ο σχεδιασμός για τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο» της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα σχετικά «Command & Control», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την άμυνά μας. Παράλληλα εγκρίθηκε, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού -μετά από πολλά χρόνια- των Φρεγατών ΜΕΚΟ που σημαίνει -όπως είπε- ότι θα έχουμε τέσσερα πλοία τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι εξίσου σημαντική η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τα F-35, με το πρώτο εξ αυτών να παραδίδεται το 2028.

«Ακόμη, με την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε F-16 Viper και αθροίζοντας τα Rafale και τα F-35, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη. Σημαντικά βήματα γίνονται και στα μεταγωγικά αεροσκάφη, με την έγκριση της συντήρησης των C-27 και του προγράμματος υποστήριξης. Από μια περίοδο που οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, σήμερα διαθέτουμε έναν στόλο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά βήματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια στη λαμπρή παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεών μας στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετανάστευση και Άσυλο

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στο μεταναστευτικό και τόνισε ότι όπως συμφωνήθηκε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ευρώπη να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια κρίση όπως εκείνη του 2015. Γι΄ αυτό -σημείωσε- και το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Ιούνιο, θεσπίζει νέα, υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη, διαδικασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε ομαλές χρονικές περιόδους, καλύπτοντας παράλληλα καταστάσεις κρίσης και φαινόμενα εργαλειοποίησης. Το Νέο Σύμφωνο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, κατοχυρώνει, στην πράξη, την αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και μαζί με τον Κανονισμό των Επιστροφών, που προβλέπει ίδρυση κέντρων κράτησης εκτός της ΕΕ, εγγυάται  μια αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

«Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την εξομάλυνση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα, παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ την ευελιξία να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των ατόμων που έχουν ανάγκη. Είναι σημαντικό ότι επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός Eurodac για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και υιοθετείται νέα κοινή διαδικασία για τα κράτη-μέλη όταν άτομα ζητούν διεθνή προστασία. Η Ελλάδα, που αποτελεί πύλη εισόδου, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε σθεναρά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως σθεναρά δίνουμε μάχη ενάντια στα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών» πρόσθεσε.

Αντιμετώπιση εγκληματικότητας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο πεδίο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, όπου, όπως είπε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατέγραψε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία με την εξάρθρωση πολυδαίδαλου κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών, με την εμπλοκή δεκάδων ατόμων. Από τη δράση του το κύκλωμα -σημείωσε ο κ.Μητσοτάκης- φαίνεται να αποκόμισε τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο υπολογίζονται σε 31 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να εντοπιστεί η εκτεταμένη απάτη από τους συνήθεις ελέγχους των αρχών, ωστόσο χάρη στη μεθοδική δουλειά αρχικά της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια των αξιωματικών του ελληνικού FBI, η δράση τους εξιχνιάστηκε.

Νότες Πολιτισμού

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την ανάρτηση με -όπως είπε- νότες πολιτισμού, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία, στην ίδρυση Ειδικού Φορέα για την προστασία και την ανάδειξη της πλούσιας ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, μιας από τις πιο σημαντικές και πολυδιάστατες της Μεσογείου. Με το σχετικό νομοσχέδιο -συνέχισε- του Υπουργείου Πολιτισμού, η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του υποθαλάσσιου πολιτιστικού της πλούτου: από τους βυθισμένους οικισμούς -κάποιοι εξ αυτών από την προϊστορική εποχή, τα εμπορικά και τα πολεμικά ναυάγια της αρχαιότητας και των χρόνων του Βυζαντίου, τα λιμάνια των αρχαίων πόλεων και τις βυζαντινές λιμενικές εγκαταστάσεις, έως τις νεότερες υποθαλάσσιες υποδομές και τα ναυάγια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Ο νέος φορέας, με την ονομασία «Hellenic Underwater Cultural Heritage», δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης αλλά είναι ένα εργαλείο με αναπτυξιακό και ερευνητικό αποτύπωμα, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και ανοίγει νέες δυνατότητες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

«Την ίδια στιγμή, σημαντικές αρχαιότητες -συγκεκριμένα 9 αρχαία αγγεία- επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη στην αργολική γη, άλλο ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μιας μακρόχρονης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας. Οι συγκεκριμένες αρχαιότητες είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους μεταξύ των ετών 1970-1992 και επιστρέφουν στην πατρίδα μας, μετά από πολυετή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2008, ατόνησε λόγω διάφορων εμποδίων και εντάθηκε τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται και η ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, όπου τα ευρήματα θα εκτεθούν ξανά, αυτήν τη φορά με καταγεγραμμένη και τη διαδρομή τους. Διεκδικούμε, επίσης, άλλες 13 αρχαιότητες που φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο σύνολο. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνεργασίας, όπως απέδειξαν οι αρχές της Βουδαπέστης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού ως έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού» ανέφερε ο πρωθυπουργός και έκλεισε την ανάρτηση του σημειώνοντας:

«Αυτά ήταν τα κυριότερα της εβδομάδας που πέρασε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ρυθμούς Απριλίου και η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ήδη ξεκινήσει. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και καλή δύναμη για τη νέα εβδομάδα που έρχεται. Τα λέμε ξανά την επόμενη Κυριακή».

 

