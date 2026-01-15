Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η συμφωνία με τη Hellenic Train για νέα τρένα

Επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ και αυστηρές ρήτρες

15.01.26 , 17:31 Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η συμφωνία με τη Hellenic Train για νέα τρένα
Πολιτικη
σιδηρόδρομος σύμβαση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η κύρωση της αναθεωρημένης σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, σηματοδοτώντας μια αλλαγή σελίδας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δηλαδή  από τις γενικές δεσμεύσεις, σε υπογεγραμμένες υποχρεώσεις με χρονοδιάγραμμα, έλεγχο και κυρώσεις.

Τέμπη: Ημέρα μνήμης για τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Η νέα σύμβαση, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «κλειδώνει» συνολικές επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 ολοκαίνουργιων ηλεκτροκίνητων τρένων – την πρώτη αγορά νέων συρμών στη χώρα μετά το 2004 – και 112 εκατ. ευρώ για υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και ψηφιακά συστήματα.

Για πρώτη φορά, η σύμβαση προβλέπει ρητή ρήτρα καταγγελίας: αν τα νέα τρένα δεν έχουν παραδοθεί και τεθεί σε κυκλοφορία έως το 2027, το Δημόσιο μπορεί να λύσει τη σύμβαση. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι ποινές για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και πλημμελή συντήρηση, ενώ διπλασιάζονται οι αποζημιώσεις των επιβατών σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής των δρομολογίων.

Πώς θα γίνει ο σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον σχεδιασμό

Πώς θα γίνει ο σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον σχεδιασμό  

Κομβική αλλαγή αποτελεί και η ψηφιακή παρακολούθηση των δρομολογίων, μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, που αντικαθιστά το σημερινό έγχαρτο και μη διαφανές καθεστώς, ενισχύοντας για πρώτη φορά τη λογοδοσία σε πραγματικό χρόνο.

Η σημερινή κύρωση στη Βουλή έρχεται ως συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της μητρικής εταιρείας της Hellenic Train, Ferrovie dello Stato, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας. Το σύνολο των επενδύσεων χρηματοδοτείται από την ιταλική πλευρά.

Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι ο χρόνος ταξιδιού να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τρένου και αποκαθιστώντας σταδιακά την εμπιστοσύνη των πολιτών.


 

