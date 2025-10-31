Επίθεση στον Βορίδη: Συνελήφθησαν έξι άτομα

Βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών στο υπό κατάληψη κτίριο

Έξι άτομα, δύο γυναίκες και τέσσερις άνδρες ηλικίας 26 έως 34 ετών, συνελήφθησαν για την επίθεση που δέχθηκε την περασμένη Κυριακή ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και η οικογένειά του, ενώ γευμάτιζαν σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»

Πέντε από τους συλληφθέντες είχαν κρυφτεί μέσα σε κτίριο που τελούσε υπό κατάληψη και εκκενώθηκε νωρίς το πρωί από αστυνομικές δυνάμεις.

Η έφοδος της αστυνομίας

Στο βίντεο του Star καταγράφεται η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο νεοκλασικό κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο οι πέντε κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές τους συνέλαβαν κυριολεκτικά στον ύπνο, ενώ μέσα στον χώρο εντοπίστηκαν ρόπαλα, αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες, κουκούλες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και άλλα αντικείμενα.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star στο Ηράκλειο, Γωγώ Αποστολάκη, στελέχη της Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες για την επίθεση σε βάρος του βουλευτή και της οικογένειάς του, το περασμένο Σάββατο.

«Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη

Ηγετικό στέλεχος μεταξύ των συλληφθέντων

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένα άτομο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, θεωρείται ηγετικό στέλεχος του αντιεξουσιαστικού χώρου. Πρόκειται για 28χρονο, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών και κατά καιρούς εμφανιζόταν να καθοδηγεί άλλες ομάδες.

Το κτίριο του πρώην Ευαγγελισμού, όπου έγιναν οι συλλήψεις, είναι ιστορικό νεοκλασικό του Ηρακλείου, χτισμένο το 1906 και σήμερα ανήκει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βρίσκεται υπό κατάληψη επί 23 χρόνια, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η εκκένωσή του από την ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον προσαγωγές

Επιπλέον, προσήχθησαν ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και μία Γαλλίδα, με την αστυνομία να διερευνά τυχόν συμμετοχή τους στην επίθεση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της πρόκλησης απρόκλητης σωματικής βλάβης, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξης οικιακής ειρήνης, ρευματοκλοπής και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα κατασχεθέντα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:

Κατασχεθέντα στην έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη στο Ηράκλιεο Κρήτης

Κατασχεθέντα  στην έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη στο Ηράκλιεο Κρήτης 

Είδη προστασίας/απόκρυψης:

38 ρόπαλα/ξύλινα κοντάρια

9 αυτοσχέδιες πλαστικές ασπίδες

5 κράνη

Πολλαπλές κουκούλες full face

4 αντιασφυξιογόνες μάσκες και φίλτρα

Επικοινωνία:

Ασύρματοι, φορτιστές και 10 ακουστικά ενδοεπικοινωνίας

Άλλα:

2 σφυριά

2 πυροσβεστήρες

