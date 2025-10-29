Δημοσκόπηση Interview: Στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» προηγείται το «χάος»

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)
Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, πτώση για τον ΣΥΡΙΖΑ και απώλειες για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, δείχνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της POLITIC. Παράλληλα, η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων φτάνει σχεδόν το 20%. 

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στο 23,8%, διατηρώντας προβάδισμα 10,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 13%. Η Ελληνική Λύση σημειώνει πτώση στο 6,4%, ενώ το ΚΚΕ καταγράφει μικρή μείωση στο 5,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 5,4%, υποδηλώνοντας απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πλήττεται περισσότερο, με ποσοστό 2,6% στην πρόθεση ψήφου, κάτω από τον πήχη του 3%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη απώλεια υποστηρικτών. Το ΜέΡΑ25 ανεβαίνει οριακά στο 3,5%, η Φωνή Λογικής στο 4% και η Νέα Αριστερά υποχωρεί στο 1,6%. Η Νίκη βρίσκεται στο 1,2%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 9,2%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ φτάνει το 29,3%, με το ΠΑΣΟΚ δεύτερο στο 16%, ενώ η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει πως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας προτιμά επαναληπτικές εκλογές αντί για κυβερνητική συνεργασία. Συγκεκριμένα, το 45% υποστηρίζει νέες εκλογές, ενώ το 22% επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Άλλες πιθανές συνεργασίες συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά (3–9%).

Στο ερώτημα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% απαντά «χάος», το 30% επιλέγει τον πρωθυπουργό, ενώ το 28% δηλώνει «Άλλο», προτείνοντας συνδυασμούς κομμάτων ή κυβέρνηση συνεργασίας.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς, η πλειονότητα (32,3%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,1%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση, το 61% δηλώνει ότι ούτε η προσωπική ούτε η εθνική οικονομία έχουν βελτιωθεί, ενώ μόλις το 14% αισθάνεται ότι και οι δύο έχουν βελτιωθεί. Στην ερώτηση για το ποιος κυβερνά τη χώρα, σχεδόν οι μισοί πολίτες (49%) θεωρούν ότι κυριαρχούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ενώ μόνο το 21% δείχνει εμπιστοσύνη στην εκλεγμένη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

 

