Αποφυλακίζεται ο άλλοτε Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος

Θα εκτίσει την υπόλοιπη ποινή στο σπίτι του

12.09.25 , 17:02 Αποφυλακίζεται ο άλλοτε Γ.Γ. της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος, Βίντεο ΕΡΤ
Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας το αίτημα αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου,  άλλοτε Γ.Γ. της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 13 ετών. 

Προ των πυλών έφεση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι οι  λόγοι υγείας που επικαλέστηκε είναι επαρκείς για την αποφυλάκισή του. Ο Ν. Μιχαλολιάκος θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, ενώ του επιβλήθηκαν και επιπλέον περιοριστικοί όροι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε επιστρέψει στις φυλακές τον Ιούνιο του 2024, καθώς το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας είχε ακυρώσει την τότε απόφαση αποφυλάκισής του από το Δικαστικό Συμβούλιο 

Στη φυλακή επιστρέφει ο Νίκος Μιχαλολιάκος - Συνελήφθη στο σπίτι του

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής παρέμενε αμετανόητος και ύποπτος για την τέλεση νέων αδικημάτων. Ρόλο στην απόφαση έπαιξε και το γεγονός ότι και μετά την καταδίκη του, συνέχιζε μέσω άρθρων του στο διαδίκτυο να εξυμνεί τις ιδεολογικές πρακτικές της οργάνωσής του. 

Ηλίας Κασιδιάρης: Αποφυλάκιση με όρους προτείνει η εισαγγελέας Εφετών

