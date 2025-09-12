Άδωνις Γεωργιάδης: Συνελήφθη άνδρας που τον απειλούσε- «Θα σε καθαρίσω»

Κατέθεσε μήνυση ο υπουργός Υγείας - Οι απειλητικές αναρτήσεις στο facebook

Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μήνυση υπέβαλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά χρηστών του Facebook, οι οποίοι με αναρτήσεις τους τον στοχοποίησαν. Μάλιστα μετά τη μήνυση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 52χρονου από την Ημαθία.

«Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς», έγραψε σε δική του ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η ελευθερία του λόγου είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει».

«Όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος», κατέληξε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η σύλληψη άνδρα για τις απειλές σε βάρος του

Μετά τη μήνυση του υπουργού, ξεκίνησε έρευνα για απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε αναρτήσεις του προφίλ «Χρήστος Σιδηρόπουλος (Bullet man)» στο Facebook.

Οι αναρτήσεις αυτές, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ως στόχο όχι μόνο τον ίδιο τον Υπουργό, αλλά και άλλους χρήστες, τους οποίους προέτρεπαν να διαπράξουν εγκλήματα κατά της ζωής του.

Συγκεκριμένα, στις αναρτήσεις του, ο 52χρονος:

  • 9 Σεπτεμβρίου 2025: Ανέβασε βίντεο με το κείμενο: «#ουσταρά Άδωνι Γεωργιάδη τον πρώτο που θα καθαρίσω θα είσαι εσύ ρε ελεεινό παράσιτο αν συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα μας!»
  • 10 Σεπτεμβρίου 2025: Δημοσίευσε άλλο βίντεο, γράφοντας: «Υπουργός υγείας στο Νεπάλ! Άδωνι Γεωργιάδη εσένα όχι μόνο θα σε ξεβρακώσουμε αλλά θα βάλουμε και δέκα Σομαλούς πειρατές να σε ξεσκίσουν την ροδέλα ρε #ουτανα με κουστούμι!»
  • 11 Σεπτεμβρίου 2025: Ανάρτησε βίντεο με τη λεζάντα: «Στην θέση αυτού του ανθρώπου έχω κάνει εικόνα την μισή βουλή της Ελλάδος και πρώτο τον Τσίπρα για την προδοσία της Μακεδονίας μας. Κούλης Άδωνις Βορίδης στην συνέχεια!».

Τελικά η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε τον 52χρονο ως τον διαχειριστή του προφίλ που έκανε τις απειλητικές αναρτήσεις. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ε.Ε.) Νάουσας, όπου κλιμάκιο αστυνομικών εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα στον χώρο εργασίας του.

Ο συλληφθείς, ο οποίος αποδέχτηκε προφορικά τις πράξεις του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση, όλα κατ’ εξακολούθηση. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας για τα περαιτέρω.

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΑΠΕΙΛΕΣ
 |
ΜΗΝΥΣΗ
