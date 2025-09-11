Στη Ρεβυθούσα ο Αμερικανός «τσάρος» της Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ

Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στα ενεργειακά της χώρας, καθώς μετά τη συμμετοχή της Chevron και επισήμως στον διαγωνισμό για την εξόρυξη υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, σήμερα ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας Νταγκ Μπέργκαμ βρίσκεται στην Ελλάδα και αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Ρεβυθούσα, τον κόμβο για το αμερικανικό LNG στη χώρα μας.

Κατέθεσε προσφορά η CHEVRON στον Διαγωνισμό για κοιτάσματα νότια της Κρήτης

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, ο Αμερικανός «τσάρος» της Ενέργειας, ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ  Μπέργκαμ, πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας κ. Παπασταύρου, στη Ρεβυθούσα, όπου αποθηκεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο (σημειωτέον, το 81% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ).

Στη Ρεβυθούσα ο Αμερικανός «τσάρος» της Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ

Η επίσκεψη Μπέργκαμ γίνεται σε ένα πολύ σημαντικό timing, καθώς χθες ανακοινώθηκε ότι ο αμερικανικός κολοσσός Chevron, κατέθεσε πρόταση από κοινού με την Hellenic Energy για να κάνουν έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Ειδικά τα οικόπεδα της Κρήτης έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, διότι «εμβολίζουν», άρα ακυρώνουν στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τόνισε η Κατερίνα Τσαμούρη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη βοηθούν πάρα πολύ στα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή και στην προσπάθεια απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια που είναι το βασικό μέλημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γι' αυτό και νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συναντήθηκε ο κ. Μπέργκαμ με τον Πρωθυπουργό, του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και ότι προσβλέπουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών τους. 

Ο διάλογος του Πρωθυπουργού και του Αμερικανού «τσάρου» της ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου:

Ο διάλογος του Πρωθυπουργού και του Αμερικανού «τσάρου» της ενέργειας στο Μέγαρο Μαξίμου:

K. Μητσοτάκης: «'Ερχεστε μια μέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή».

Νταν Μπέργκαμ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε σήμερα μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Ο Νταν Μπέργκαμ θα επισκεφθεί και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
