Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης

Το σχολείο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία - Όλες οι αλλαγές τη νέα χρονιά

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης

Μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ο πρωθυπουργός σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλους και ειδικά «στα πρωτάκια».

Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και σημείωσε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

