Στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ – Νέος γύρος συζητήσεων Ελλάδας – Λιβύης

Μια σημαντική εξέλιξη στα εθνικά μας θέματα αναμένεται αύριο, καθώς στην Αθήνα φτάνει ο γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει την Ανατολική Λιβύη. Ο Μπελκασεμ Χαφτάρ, που είναι γενικός διευθυντής του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, θα έχει επαφές με την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του γύρου διαβουλεύσεων που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες με την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη.

Η παρουσία του Μπελκασεμ Χαφτάρ θεωρείται κομβική, καθώς τα τελευταία χρόνια η Ανατολική Λιβύη –που μέχρι πρότινος είχε στενές σχέσεις με την Ελλάδα– εμφανίζεται να προσεγγίζει την Τουρκία, κάτι που ανησυχεί την Αθήνα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται στη χώρα μας και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης, Ελ-Μπαούρ, γεγονός που δείχνει ότι ανοίγει νέος κύκλος επαφών Ελλάδας – Λιβύης.

Ο στόχος της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά θα επιμείνει στην ανάγκη για διάλογο σχετικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει αντικειμενικές ακτές με τη Λιβύη, σε αντίθεση με την Τουρκία. Παράλληλα, στόχος της Αθήνας είναι να αποτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.

Η Ελλάδα προβάλλει επίσης το επιχείρημα ότι μπορεί να λειτουργήσει ως «όχημα» για τη Λιβύη, ώστε η χώρα να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανοικοδόμησή της, μετά τον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.