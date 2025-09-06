ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λίγο μετά τις 19:30 έφτασε στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό συνοδεύει φυσικά, η σύζυγός του Μαρέβα Γραμπόφσκι.

Στις 20:00 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το περιβάλλον του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" με αναφορά στο 2016. Τότε ήταν η πρώτη του φορά στη ΔΕΘ και είχε αναφερθεί σε πρόγραμμα που θα στοχεύει στη μείωση των φόρων και στην αύξηση των μισθών. Στη σημερινή του ομιλία αναμένεται να επιβεβαιώσει πως αυτός ο στόχος γίνεται πράξη.

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνολικού κόστους 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όφελος θα υπάρξει για όλα τα φυσικά πρόσωπα της χώρας που σήμερα πληρώνουν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Πρόκειται για εξαγγελίες που δεν θα είναι μόνο εφαρμόσιμες από το 2026 αλλά θα έχουν και συνέχεια. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει λόγο για μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 και για αυτό θα ζητήσει ευρύτατη συναίνεση. Το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων δεν θα σχετίζεται με εκλογικούς τίτλους. Για παράδειγμα μια εξ αυτών θα αφορά στη θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Με αφορμή αυτό θα τονίσει την ανάγκη για οικονομική και πολιτική σταθερότητα.