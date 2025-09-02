ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις

Πρώτη στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Κρήτη, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα 850 ΑΦΜ κατοίκων του νησιού έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Από αυτούς οι 273 πήραν πάνω από 20.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 577 κάτω από 20.000 ευρώ, με το ποσό να φτάνει τα 17.234.489 εκατ. ευρώ.

Ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 53 ΑΦΜ και επιδοτήσεις 996.419 ευρώ. Ακολουθούν η Θεσσαλία με 20 ΑΦΜ και ποσό 989.278ευρώ, η Αττική με 46 ΑΦΜ και ποσό 800.000 ευρώ και η Στερεά Ελλάδα με 22 ΑΦΜ και 340.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης αφορούν σε 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων από το 2019 – 2024.

«Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Ο πίνακας ανά περιφέρεια με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης από την έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχουν εντοπιστεί οι εξής μέθοδοι:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους