ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις

«Πρωταθλήτρια» η Κρήτη, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πρώτη στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Κρήτη, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα 850 ΑΦΜ κατοίκων του νησιού έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Από αυτούς οι 273 πήραν πάνω από 20.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 577 κάτω από 20.000 ευρώ, με το ποσό να φτάνει τα 17.234.489 εκατ. ευρώ. 

Ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 53 ΑΦΜ και επιδοτήσεις 996.419 ευρώ. Ακολουθούν η Θεσσαλία με 20 ΑΦΜ και ποσό 989.278ευρώ, η Αττική με 46 ΑΦΜ  και ποσό 800.000 ευρώ και η Στερεά Ελλάδα με 22 ΑΦΜ και 340.000 ευρώ. 

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης αφορούν σε 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων από το 2019 – 2024. 

«Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Ο πίνακας ανά περιφέρεια με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πίνακας ανά περιφέρεια με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης από την έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχουν εντοπιστεί οι εξής μέθοδοι:

  • Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.
  • Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.
  • Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.
  • Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.
  • Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
