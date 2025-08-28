Η Λατινοπούλου μιλά για το τροχαίο: «Η ζώνη μας έσωσε»

Για το τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης μίλησε η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Είμαι καλά στην υγεία μου. Είχαμε σταματήσει σε πορτοκαλί φανάρι ως οφείλαμε, κάποιος με ταχύτητα έπεσε από πίσω μας. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη, γιατί η ζώνη σώζει ζωές. Τραντάχτηκα ολόκληρη», είπε στο Open και συνέχισε:

«O ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Πρόλαβα όμως και είδα τις πινακίδες του. Δεν έγινε καμία επικοινωνία με τον οδηγό που μας τράκαρε, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας. Πήγα στο ΚΑΤ και φόρεσα κολάρο για τρεις ώρες. Είμαι καλά στην υγεία μου, θέλω μια ημέρα ξεκούραση».

H Αφροδίτη Λατινοπούλου - Intimenews

Όπως έγινε γνωστό ο οδηγός που τράκαρε την κ. Λατινοπούλου είναι ινδικής καταγωγής με ισπανικό διαβατήριο, ο οποίος μάλιστα φορούσε και το χαρακτηριστικό τουρμπάνι στο κεφάλι.

Το μεσημέρι της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε νωτομετωπικά με το όχημα της κ. Λατινοπούλου μπροστά του, το οποίο οδηγούσε αστυνομικός, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να αφήσει στοιχεία. Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο Κορωπί, στις εγκαταστάσεις εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων, από όπου είχε μισθώσει το όχημα και συνελήφθη.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τραυματίστηκε ελαφρά στον αυχένα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εξετάσεις.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ, σύμφωνα με την Τροχαία, δε διαπιστώθηκε αν φορούσαν ζώνη ασφαλείας τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο 35χρονος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης και εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.

