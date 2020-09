Κοινή δήλωση Αθήνας – Ουάσινγκτον: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας

«Είναι πάντοτε φανταστικό να βλέπεις τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Nίκο Δένδια. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε τη διαρκή ισχύ της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας, των Δυτικών Βαλκανίων και την απομάκρυνση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias . Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN

Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του τη Δευτέρα ο Μάικ Πομπέο, καταδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο και το φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτήν τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε, εξάλλου, στο twitter ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Pleased to join @SecPompeo and my friend Min @NikosDendias to review the gains we've made this year in all areas of the US-Greece relationship. We will continue to invest in northern Greece and support Greece's efforts to build peace, stability, and prosperity in the #EastMed. pic.twitter.com/G9TT01ylyx