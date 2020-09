Πομπέο: Μοιραζόμαστε μία κοινή στρατηγική με την Ελλάδα

Σε εξαιρετικό κλίμα έγινε στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο με τον Ελληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης και όχι στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

«Υποδέχτηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, @SecPompeo, στην πρώτη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση», έγραψε ο κ. Δένδιας στο twitter.

Οι δύο υπουργείο Εξωτερικών αντάλλαξαν χαιρετισμό με αγκωνιές, τηρώντας τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Στη συνάντηση είναι παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας- ΗΠΑ, την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα μεταβεί στην Κρήτη για να επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας και να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Επισφραγίζοντας τη στενή προσωπική σχέση, που έχουν οικοδομήσει τον τελευταίο χρόνο, ο Πομπέο θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά.

Σε ανάρτησή του στο twitter o Αμερικανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για κοινή στρατηγική ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, ένα ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή στρατηγική. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών και ανυπομονώ να έχω μια παραγωγική επίσκεψη», έγραψε.



Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk