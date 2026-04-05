Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Εορταστικό Ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα (βίντεο ΕΡΤ)

Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς έχει ήδη τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία για τις αγορές τους. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ενώ ειδικό ωράριο ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου λόγω της Αποκαθήλωσης. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι.

Σήμερα Κυριακή των Βαΐων προβλέπεται προαιρετική λειτουργία και όσα καταστήματα είναι ανοιχτά κλείνουν στις 6 μ.μ.

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Μεγάλη Πέμπτη

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο από τους Εμπορικούς Συλλόγους εφαρμόζεται ήδη, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά πόλη. Βασικό χαρακτηριστικό είναι το συνεχές ωράριο τις καθημερινές.

Αθήνα και Πειραιάς:

Καθημερινά από 09:00 έως 21:00 από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

Θεσσαλονίκη:

Καθημερινά από 10:00 έως 21:00 μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

Τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή

Ιδιαίτερο καθεστώς εφαρμόζεται τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς λόγω της Αποκαθήλωσης, βάσει νομοθεσίας, τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίγουν μετά τις 13:00.

Στην πράξη, το ωράριο διαμορφώνεται συνήθως από 13:00 έως 19:00 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα μικρών τοπικών διαφοροποιήσεων, εφόσον αποφασιστεί από τους δήμους και τους εμπορικούς συλλόγους.

Μεγάλο Σάββατο Πότε κλείνει η αγορά

Το εορταστικό ωράριο ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο, με τα καταστήματα να λειτουργούν έως το μεσημέρι (09.00 – 15.00 στην Αθήνα και 10.00 – 16.00 στη Θεσσαλονίκη), εξυπηρετώντας τις τελευταίες αγορές

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τη Δευτέρα του Πάσχα, που αποτελεί υποχρεωτική αργία σε όλη τη χώρα.

