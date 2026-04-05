Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Στ. Στεφάνου
Εορταστικό Ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι το Πάσχα (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026 ισχύει από τώρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.
  • Καθημερινά, τα καταστήματα στην Αθήνα και Πειραιά λειτουργούν από 09:00 έως 21:00, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 10:00 έως 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, τα καταστήματα ανοίγουν μετά τις 13:00 και κλείνουν έως τις 19:00.
  • Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι.
  • Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Σε πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς έχει ήδη τεθεί σε ισχύ το εορταστικό ωράριο σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία για τις αγορές τους. Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ενώ ειδικό ωράριο ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου λόγω της Αποκαθήλωσης. Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι.     

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα

Σήμερα Κυριακή των Βαΐων προβλέπεται προαιρετική λειτουργία και όσα καταστήματα είναι ανοιχτά κλείνουν στις 6 μ.μ.     

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Μεγάλη Πέμπτη   

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο από τους Εμπορικούς Συλλόγους εφαρμόζεται ήδη, με μικρές διαφοροποιήσεις ανά πόλη. Βασικό χαρακτηριστικό είναι το συνεχές ωράριο τις καθημερινές.

Αθήνα και Πειραιάς:

Καθημερινά από 09:00 έως 21:00 από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. 

Θεσσαλονίκη:

Καθημερινά από 10:00 έως 21:00 μέχρι τη  Μεγάλη Πέμπτη. 

Τι ισχύει για τη Μεγάλη Παρασκευή

Ιδιαίτερο καθεστώς εφαρμόζεται τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς λόγω της Αποκαθήλωσης, βάσει νομοθεσίας, τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίγουν μετά τις 13:00.

Στην πράξη, το ωράριο διαμορφώνεται συνήθως από 13:00 έως 19:00 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα μικρών τοπικών διαφοροποιήσεων, εφόσον αποφασιστεί από τους δήμους και τους εμπορικούς συλλόγους.

Μεγάλο Σάββατο Πότε κλείνει η αγορά

Το εορταστικό ωράριο ολοκληρώνεται το Μεγάλο Σάββατο, με τα καταστήματα να λειτουργούν έως το μεσημέρι (09.00 – 15.00 στην Αθήνα και 10.00 – 16.00 στη Θεσσαλονίκη), εξυπηρετώντας τις τελευταίες αγορές 

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τη Δευτέρα του Πάσχα, που αποτελεί υποχρεωτική αργία σε όλη τη χώρα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
 |
ΠΑΣΧΑ 2026
 |
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top