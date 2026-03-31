Καταναλωτικά δάνεια: Έρχεται πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα καταναλωτικά δάνεια, με το υπουργείο Ανάπτυξης να προωθεί άμεσα νομοσχέδιο που θεσπίζει πλαφόν στο συνολικό ποσό αποπληρωμής. Στόχος της ρύθμισης είναι να μπει τέλος στις υπερβολικές χρεώσεις και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τον υπερδανεισμό.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους κανόνες σε τόκους, έξοδα και προμήθειες, ενώ ενσωματώνει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την καταναλωτική πίστη, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις θα τεθεί ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Το πλαφόν αυτό θα κυμαίνεται περίπου από 30% έως 50% πάνω από το αρχικό ποσό, βάζοντας τέλος στις «κρυφές» επιβαρύνσεις.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν μια οικογένεια λάβει δάνειο 15.000 ευρώ και το όριο οριστεί στο 40%, τότε το συνολικό ποσό αποπληρωμής —μαζί με τόκους, έξοδα και προμήθειες— δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τα 19.500 ευρώ.

Παράλληλα, οι τράπεζες θα υποχρεώνονται να εφαρμόζουν αυστηρότερους ελέγχους στην πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών, ώστε να αποτρέπεται η υπερχρέωση των νοικοκυριών.

Όπως επισημαίνει και ο νομικός σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Βίκτωρας Τσιαφούτης, το κόστος πολλών δανείων σήμερα είναι δυσανάλογα υψηλό και συχνά καθίσταται αδύνατη η αποπληρωμή τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιβολή ορίων.

Το νέο καθεστώς επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες με δόσεις — όπως για παράδειγμα οικιακός εξοπλισμός. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη πριν την έγκριση της συναλλαγής.