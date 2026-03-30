Πάσχα: Οι τιμές σε αρνιά - κατσίκια θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό!

Kαταναλωτές αγοράζουν νωρίτερα για να προλάβουν τις αυξήσεις

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
To ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές για αρνιά και κατσίκια αναμένονται να ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό για το Πάσχα.
  • Η χονδρική τιμή αυξήθηκε κατά 2 ευρώ το κιλό, δηλαδή πάνω από 20% μέσα σε μία εβδομάδα.
  • Πολλοί καταναλωτές προμηθεύονται ήδη κρέας λόγω φόβων για ελλείψεις και νέες αυξήσεις.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης εξετάζει την παράταση του πλαφόν στα τρόφιμα και μετά το τρίμηνο.
  • Η τρέχουσα τιμή για αρνάκι γάλακτος είναι γύρω στα 15 ευρώ το κιλό.

Με τιμές που αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κρεοπωλών, θα αγοράσουν όσοι μπορούν τον πασχαλινό οβελία. Ήδη, πολλοί σπεύδουν από σήμερα να γεμίσουν την κατάψυξη, φοβούμενοι νέες αυξήσεις, αλλά και πιθανές ελλείψεις. 

Πάσχα: Πόσο θα κοστίσει το αρνί και το κατσίκι

Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Μέσα σε μία εβδομάδα, η χονδρική τιμή αυξήθηκε σχεδόν κατά 2 ευρώ το κιλό, δηλαδή πάνω από 20%. Στις γειτονιές, η τιμή πλησιάζει ήδη τα 20 ευρώ και συνεχίζει ανοδικά. 

«2 ευρώ πάνω από ό,τι πουλάμε σήμερα… Δηλαδή γύρω στα 18€ το κιλό τώρα, θα ξεπεράσει τα 20€ σίγουρα», τόνισε ιδιοκτήτης κρεοπωλείου.

Με τιμή γύρω στα 15€ το κιλό στην κεντρική αγορά για το αρνάκι γάλακτος, οι καταναλωτές τρέχουν να προλάβουν πριν από νέες αυξήσεις. 

Ο αρμόδιος υπουργός τόνισε ότι είναι πολύ πιθανή η παράταση του πλαφόν στα τρόφιμα και μετά το τρίμηνο, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες βασικών αγαθών. 

«Με την εικόνα που βλέπετε σήμερα στην αγορά, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να παρατείνουμε το πλαφόν στα τρόφιμα; Και μετά το τρίμηνο που λήγει. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.  

