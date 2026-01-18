Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα

Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις - Βίντεο αρχείου ΑΝΤ1

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή, τα καταστήματα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που έχουν μπει πλέον σε φουλ ρυθμό.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Η Κυριακή 18 Ιανουαρίου είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων. Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, όμως όποιος μπει στη διαδικασία πρέπει να τηρεί τους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία.

