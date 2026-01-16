Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο

Ψύχος, γεωπολιτική και χαμηλά αποθέματα ανεβάζουν τις τιμές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 16/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
16.01.26 , 21:12 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο
16.01.26 , 21:09 Νίκαια: Διαρρήκτης Εμβόλισε Γυάλινη Τζαμαρία Καφετέριας
16.01.26 , 20:57 Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»
16.01.26 , 20:54 Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!
16.01.26 , 20:22 Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
16.01.26 , 20:05 BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
16.01.26 , 20:01 «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές
16.01.26 , 19:40 Νέα εξαήμερη άδεια στα σκαριά για τους εργαζόμενους γονείς
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία AP Images
αγωγός φυσικού αερίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση των τελευταίων δύο ετών, καθώς ο ασυνήθιστα ψυχρός καιρός, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα μειωμένα αποθέματα εντείνουν τη νευρικότητα στην αγορά και αυξάνουν κατακόρυφα τη μεταβλητότητα. Η αλλαγή στις καιρικές συνθήκες έχει οδηγήσει πολλούς traders στο κλείσιμο των short θέσεών τους, μεταβάλλοντας απότομα το κλίμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 20%, τερματίζοντας μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών διακυμάνσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top