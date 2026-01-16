Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση των τελευταίων δύο ετών, καθώς ο ασυνήθιστα ψυχρός καιρός, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα μειωμένα αποθέματα εντείνουν τη νευρικότητα στην αγορά και αυξάνουν κατακόρυφα τη μεταβλητότητα. Η αλλαγή στις καιρικές συνθήκες έχει οδηγήσει πολλούς traders στο κλείσιμο των short θέσεών τους, μεταβάλλοντας απότομα το κλίμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 20%, τερματίζοντας μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών διακυμάνσεων.

