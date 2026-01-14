Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών για σπίτια πριν το 1990

Σημαντική ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών αναμένεται να δώσει το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών που ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στους επόμενους μήνες, εστιάζοντας στο γερασμένο κτιριακό απόθεμα της χώρας και καλύπτοντας παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επιδότησης.

Η Ελλάδα διαθέτει από τα πιο παλιά κτιριακά αποθέματα στην Ευρώπη. Περίπου το 70% των κτιρίων είναι άνω των 40 ετών, ενώ έως και το 90% έχει κατασκευαστεί πριν το 2000, συχνά με αποκλίσεις από τα σημερινά standards αντισεισμικής προστασίας και λειτουργικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος των κατοικιών που παραμένουν κλειστές ή υποαξιοποιημένες είναι σπίτια χτισμένα πριν το 1990, τα οποία απαιτούν εκτεταμένη ανακαίνιση για να καταστούν ξανά κατοικήσιμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

