Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών για σπίτια πριν το 1990

Επιδότηση έως 90% - Ποιοι κερδίζουν και τι καλύπτεται

Πηγή: newpost.gr
Σημαντική ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών αναμένεται να δώσει το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών που ετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στους επόμενους μήνες, εστιάζοντας στο γερασμένο κτιριακό απόθεμα της χώρας και καλύπτοντας παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός επιδότησης.

Η Ελλάδα διαθέτει από τα πιο παλιά κτιριακά αποθέματα στην Ευρώπη. Περίπου το 70% των κτιρίων είναι άνω των 40 ετών, ενώ έως και το 90% έχει κατασκευαστεί πριν το 2000, συχνά με αποκλίσεις από τα σημερινά standards αντισεισμικής προστασίας και λειτουργικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος των κατοικιών που παραμένουν κλειστές ή υποαξιοποιημένες είναι σπίτια χτισμένα πριν το 1990, τα οποία απαιτούν εκτεταμένη ανακαίνιση για να καταστούν ξανά κατοικήσιμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

