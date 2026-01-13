Χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων: Tι πρέπει να προσέξετε

Τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τη φορολογική τους σχέση οι σύζυγοι, δίνει και εφέτος η εφορία. Διατηρούν έτσι ο καθένας το προσωπικό του φορολογικό απόρρητο (ιδίως σε ό,τι αφορά στα πεδία για τυχόν προσωπικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) υποβάλλοντας χωριστά τη φορολογική του δήλωση, αντί να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν κοινό Ε1 και για τους δυο μαζί. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

