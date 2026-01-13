Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συντάξεων για τον Φεβρουάριο του 2026, το οποίο, όπως και στους προηγούμενους μήνες, ακολουθεί τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Βάσει του προγραμματισμού, προηγούνται οι συνταξιούχοι που προέρχονται από μη μισθωτή απασχόληση, ενώ δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιούνται οι καταβολές για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά πιστώνονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μη μισθωτούς. Την ίδια ημέρα καταβάλλονται οι συντάξεις:

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω ΟΠΣ – ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και μετά

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Οι μισθωτοί συνταξιούχοι θα πληρωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν:

οι συντάξεις ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

οι συντάξεις ΝΑΤ, ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΕΤΑΤ

οι συντάξεις των ταμείων ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ – ΗΣΑΠ

οι συντάξεις ΔΕΗ και ΟΤΕ

οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.