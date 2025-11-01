ΔΥΠΑ: Άρχισαν οι πληρωμές σε 10.000 νέους επιχειρηματίες

Άρχισε η καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών ελέγχου, η ΔΥΠΑ προχώρησε στην καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 4.600 ευρώ, η οποία πιστώνεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.Η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025 και εντάχθηκαν συνολικά 10.055 δικαιούχοι σε όλη τη χώρα.

