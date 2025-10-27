ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις. Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, το Επιμελητήριο ζητά παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άδικης επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις που αδυνατούν να συμμορφωθούν εγκαίρως.

