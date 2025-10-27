ΒΕΘ: Η αγορά δεν είναι έτοιμη για το IRIS

Αίτημα παράτασης πριν τα πρόστιμα

27.10.25 , 19:19
Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την καθολική εφαρμογή του συστήματος IRIS, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις. Με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, το Επιμελητήριο ζητά παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άδικης επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις που αδυνατούν να συμμορφωθούν εγκαίρως.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΙΡΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ IRIS
