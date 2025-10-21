Έρχεται νέο επίδομα ενοικίου σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά

Τι ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Νέο επίδομα ενοικίου επεξεργάζεται η κυβέρνηση σε δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης, κυρίως για αυτούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Την επαναφορά του μέτρου ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η καταβολή του επιδόματος εξαρτάται από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

