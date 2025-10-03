Η Nova φέρνει τη νέα γενιά καινοτόμων συσκευών!

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζει το νέο οικοσύστημα καινοτόμων συσκευών που περιλαμβάνει το Nova 5G Pro 2 Smartphone και το Nova 5G Tab με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, φέρνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πιο κοντά στους συνδρομητές της.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται με νέες συνεργασίες

Με τη δωρεάν διάθεση των συσκευών στα προγράμματα συμβολαίου της, η Nova συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση, καινοτομία και προσιτή τιμή.

Το Nova 5G Pro 2 θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας:

  •  Οθόνη 6,7” FHD+.
  • Υποστήριξη eSIM για απόλυτη ευελιξία συνδεσιμότητας.
  • Διπλή κάμερα 108MP + 2MP με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και βελτιστοποίηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο.
  • Μπροστινή κάμερα 16MP, ιδανική για selfies και βιντεοκλήσεις.
  • 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για απρόσκοπτη χρήση εφαρμογών και multimedia.
  • Μπαταρία 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση για αδιάκοπη λειτουργία.
  • AI λειτουργίες: Έξυπνη βελτίωση κάμερας, διαχείριση ενέργειας και απόδοσης.
  • Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited All και με δώρο ένα ακόμη Nova 5G Pro 2 Smartphone ή €189,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Το Nova 5G Tab σχεδιάστηκε για υψηλή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία:

  • Οθόνη 11” FHD+ με ρυθμό ανανέωσης έως 90Hz για ευκρινή εικόνα και άνετη πλοήγηση.
  • Υποστήριξη eSIM για εύκολη σύνδεση στο δίκτυο χωρίς φυσική κάρτα.
  • Κάμερες 13MP (πίσω) & 5MP (εμπρόσθια), ιδανικές για φωτογραφίες, βίντεο και τηλεδιασκέψεις.
  • 256GB αποθηκευτικός χώρος και 6GB RAM για δυναμική απόδοση.
  • Μπαταρία 7.510mAh με γρήγορη φόρτιση για ολοήμερη αυτονομία.
  • AI λειτουργίες για «έξυπνη» επεξεργασία εικόνας/ ήχου και βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Το Nova 5G Tab έρχεται με πληκτρολόγιο ενσωματωμένο στη συσκευασία, προσφέροντας μια σημαντικά αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης.
  • Τιμή: Δωρεάν με το πρόγραμμα Unlimited Ομιλία&SMS+30GB ή €199,90 ως αυτόνομη συσκευή.

Η Nova διαμορφώνει το μέλλον της συνδεσιμότητας, προσφέροντας σήμερα στους πελάτες της την τεχνολογία του αύριο στην καλύτερη δυνατή τιμή και με την καλύτερη εμπειρία.

