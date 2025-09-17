Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι μένουν «εκτός»

Το επίδομα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους θα καταβληθεί τον Νοέμβριο αλλά με... «κόφτη». Θα αφορά περίπου 1.440.000 συνταξιούχους και προβλέπεται να χορηγείται κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Θα υπάρξουν αρκετές εξαιρέσεις και περιορισμοί, κάτι που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους συνταξιούχους. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται στα 360 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα κριτήρια που θα κρίνουν ποιοι μένουν «εκτός» είναι το ηλικιακό όριο των 65 ετών, καθώς και άλλα εισοδηματικά και κριτήρια.

Να σημειωθεί ότι 250 ευρώ θα πάρουν μεμονωμένοι δικαιούχοι και 500 ευρώ τα ζευγάρια.

Ποιοι είναι οι πιο πιθανοί δικαιούχοι του επιδόματος

Σύμφωνα την ΗΔΙΚΑ, τη μεγαλύτερη μερίδα δικαιούχων συγκεντρώνουν τα Ταμεία που χορηγούν χαμηλότερες συντάξεις.

ΟΓΑ – μέση σύνταξη γύρω στα 500€, με μεγάλη πιθανότητα ένταξης στο μέτρο.

ΟΑΕΕ – περίπου 700€ τον μήνα, αρκετοί εντάσσονται.

ΙΚΑ – μέσος όρος περί τα 850€, σημαντικό ποσοστό πληροί τα κριτήρια.

ΕΤΑΑ – κοντά στα 800€, αρκετοί ωφελούμενοι.

ΝΑΤ – συντάξεις μεταξύ 900 και 1.000€, με δικαιούχους εντός εισοδηματικού ορίου.

Αντίθετα, συνταξιούχοι του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, λόγω υψηλότερων αποδοχών, αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από τη χορήγηση.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα

Τα κριτήρια είναι:

• Για έγγαμους: εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

• Για άγαμους/χήρους: εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

• Ζευγάρι με συντάξεις 880€ και 790€ θα λάβει 500€.

• Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός (2.050€ τον μήνα) θα λάβει 250€.

• Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ συν 350€ από ενοίκιο, δεν δικαιούται επίδομα· αν δεν υπήρχε το ενοίκιο, θα έπαιρναν 500€.

Τέλος, το 65ο έτος πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Έτσι, το 2025 θα το λάβουν όσοι έγιναν 65 μέσα στο 2024, ενώ οι υπόλοιποι θα το πάρουν από το 2026.