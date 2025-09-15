Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας

Την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου του 2026, προβλέπει το άρθρο 210 (Πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού) του νόμου 5222/2025 (ΦΕΚ 134 Α’ 28-7-2025) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις», με το οποίο επεκτείνεται αυτή υποχρεωτικά και στα μισθώματα κατοικιών.

Σε περίπτωση που τα ενοίκια δεν μπαίνουν τραπεζικά τότε:

-Ο ενοικιαστής θα χάνει το επίδομα ενοικίου και την επιστροφή Νοεμβρίου

-Ο ιδιοκτήτης θα χάνει την έκπτωση 5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων.

