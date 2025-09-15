Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας

Τι χάνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες αν δεν συμμορφωθούν

15.09.25
Πότε έρχεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τράπεζας
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
ενοικιάζεται
Την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου του 2026, προβλέπει το άρθρο 210 (Πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού) του νόμου 5222/2025 (ΦΕΚ 134 Α’ 28-7-2025) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις», με το οποίο επεκτείνεται αυτή υποχρεωτικά και στα μισθώματα κατοικιών.

Σε περίπτωση που τα ενοίκια δεν μπαίνουν τραπεζικά τότε:

-Ο ενοικιαστής θα χάνει το επίδομα ενοικίου και την επιστροφή Νοεμβρίου
-Ο ιδιοκτήτης θα χάνει την έκπτωση 5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΕΝΟΙΚΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
