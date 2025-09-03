Πανάκριβη η στέγη στην Ελλάδα: Πάνω από 15 ετήσιοι μισθοί για δυάρι!

Η δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Ρεπορτάζ Μαρία Παππά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
«Στο κόκκινο»  βρίσκεται το στεγαστικό ζήτημα στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι Έλληνες θα πρέπει να διαθέσουν κατά μέσο όρο 15,3 ετήσιους μισθούς για να αγοράσουν ένα δυάρι. 

Airbnb: Έρχονται ριζικές ανατροπές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ο Δημήτρης Βίγκος δηλώνει στο Star ότι ψάχνει σπίτι για να μπορέσει να φύγει από το ενοίκιο. Πόσο καιρό βρίσκεται στην αναζήτηση;

«Ψάχνουμε περισσότερα από 3-4 χρόνια σε Κολωνό, Ακαδημία Πλάτωνος. Σπίτια 30-40 ετών που κοιτάγαμε είχαν 80-90.000 ευρώ τώρα έχουν πάει 150.000 ευρώ.  Τα καινούρια είναι απλησίαστα για την δική μας περίπτωση. 

Στη θέση του  Δημήτρη είναι η πλειοψηφία των ενοικιαστών. Ψάχνουν και δεν βρίσκουν τίποτα προσιτό ενώ σύμφωνα με έρευνα της Deloitte για την αγορά ακινήτων ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα για να αγοράσει σπίτι πρέπει να αποταμιεύσει ακέραιους όλους τους μικτούς μισθούς του χρόνου για δεκαπέντε χρόνια. 

Η έρευνα δείχνει ότι παρά το γεγονός πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται συνολικά στις φθηνότερες ευρωπαϊκές αγορές σε όρους τιμής ανά τετραγωνικό – με μέσο όρο τα 1.792 ευρώ – η χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών καθιστά την απόκτηση κατοικίας ιδιαίτερα δυσπρόσιτη.

Στα 700.000 κλειστά ακίνητα το «κλειδί» για να «φρενάρουν» τα ενοίκια

Ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων: Δεύτερη χειρότερη επίδοση για την Ελλάδα   

Η Αθήνα έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, μετά το Άμστερνταμ. Την ίδια ώρα, τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 12,7 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, ενώ το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων στη χώρα φτάνει το 4,61%. 
Πότε θα επέλθει ισορροπία στην αγορά ακινήτων; 

Ο Πρόεδρος Κτηματομεσιτών E-Real Estates Θέμης Μπάκας δηλώνει στο Star: 
“Όσο αυξάνεται το κόστος κατασκευής και το κόστος των υλικών αυξάνονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των νεόδμητων κατοικιών. Επομένως συμπαρασύρει τις τιμές και των παλιότερων κατοικιών. Για να υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές πωλήσεις πρέπει να υπάρξει σχέδιο στεγαστικής πολιτικής και αποκλιμάκωση των τιμών  στα οικοδομικά υλικά».

Συμπέρασμα; Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης για πολλούς νέους φαίνεται να παραμένει… άπιαστο.
 

