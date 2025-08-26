Παρασύρει τις αγορές η κατάρρευση της κυβέρνησης στη Γαλλία

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά τις αγορές, με τον γαλλικό δείκτη CAC 40 να σημειώνει απώλειες και τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών και γερμανικών ομολόγων να αυξάνεται, σηματοδοτώντας την ανησυχία των επενδυτών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει τη δυνατότητα να ορίσει νέο πρωθυπουργό ή ακόμα και να επαναφέρει τον Μπαϊρού, αλλά και το ενδεχόμενο να προκηρύξει νέες εκλογές, μια κίνηση που στο παρελθόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη.

