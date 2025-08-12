Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Nωρίτερα θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.
Η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Οι νέοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.
Πιο αναλυτικά:
Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι συντάξεις:
- Σε νέους συνταξιούχους (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016)
- ΟΑΕΕ
- ΟΓΑ
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν:
- ΙΚΑ
- ΝΑΤ
- Δημόσιο
- Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
- Προσωρινές συντάξεις ΕΔ, ΣΑ, ΠΣ
Οι επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.