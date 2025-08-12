Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ταμεία

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 11:16 Ανδρομάχη: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι και «ρίχνει» το Instagram
12.08.25 , 11:10 Μεγάλη φωτιά στη Ζακύνθο: Κοντά σε χωριό οι φλόγες - Συνεχείς εκκενώσεις
12.08.25 , 11:02 Άγρια συμπλοκή σε πανηγύρι- Η Γωγώ Τσαμπά φώναζε να σταματήσουν
12.08.25 , 10:54 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο λόγος που... καίγεται στις διακοπές του στο Ιόνιο
12.08.25 , 10:30 Οι αυξήσεις σε συντάξεις - μισθούς στρατιωτικών και απόστρατων
12.08.25 , 10:21 Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Τα παθιασμένα φιλιά στις διακοπές τους
12.08.25 , 10:17 Σαντορίνη: Έλεχοι ΑΑΔΕ σε ημερόπλοια- Παρίσταναν τους τουρίστες οι ελεγκτές
12.08.25 , 10:16 Νωρίτερα οι συντάξεις Σεπτεμβρίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα
12.08.25 , 09:45 Γενέθλια Αντόνιο Μπαντέρας: «Συγχαίρω τον εαυτό μου που παρέμεινα νέος»
12.08.25 , 09:21 Παπαγεωργίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Καραβασάνη
12.08.25 , 09:16 Honda ADV350: Ποιό είναι το κέρδος στην αγορά του
12.08.25 , 09:12 Καιρός: Boριάδες μέχρι και 7 μποφόρ σε Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, νότια Εύβοια
12.08.25 , 09:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη
12.08.25 , 09:03 Το τέλος της Κλεοπάτρας: Δολοφονία ή αυτοκτονία;
12.08.25 , 09:02 «Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε Πληρώνονται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nωρίτερα θα καταβληθούν στους δικαιούχους οι συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Συντάξεις-Εξπρές: Πότε θα εκδίδονται σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

Η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Οι νέοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, ενώ τα ταμεία ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιου θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Πιο αναλυτικά: 

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι συντάξεις:

  • Σε νέους συνταξιούχους (από 1/1/2017, νόμος 4387/2016)
  • ΟΑΕΕ 
  • ΟΓΑ 
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) 

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν:

  • ΙΚΑ 
  • ΝΑΤ 
  • Δημόσιο
  • Υπόλοιπα ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Προσωρινές συντάξεις ΕΔ, ΣΑ, ΠΣ 

Οι επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και στις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top