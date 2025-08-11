Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια

Μετά τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Έρχονται Νέες Αυξήσεις Στα Ενοίκια
Η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει τους τελευταίους μήνες ένα νέο κύμα αυξήσεων στα ενοίκια, με τις κυβερνητικές πολιτικές να λειτουργούν ως βασικός τροφοδότης των ανατιμήσεων.

Και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί. Από τον Απρίλιο και έπειτα, η άνοδος των μισθωμάτων επιταχύνθηκε, σε μεγάλο βαθμό λόγω των ανακοινώσεων για την εφαρμογή της κρατικής επιστροφής ενοικίου από τον Νοέμβριο του 2025.

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται νέα ώθηση στις τιμές των ενοικίων, καθώς στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί η μείωση της φορολογίας για εισοδήματα από ενοίκια μέσω ενός ενδιάμεσου συντελεστή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

